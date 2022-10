À Aubel, Wanze/Bas-Oha doit veiller à ne pas se faire siroter

Et si les "P’tits Bleus" partent favoris, la fin de la rencontre sera probablement déterminante. En effet, si WBO est l’équipe qui marque le plus dans le dernier quart d’heure, Aubel est l’équipe qui… encaisse le plus dans les quinze dernières minutes. "Mais je n’aime pas trop ce genre de stats car mes gars sont parfois influencés, glisse le T1. Maintenant, ça récompense notre travail physique qui épuise l’adversaire et qui nous permet de rester patients."

Arbitre: Marcel Fickers.

WANZE/BAS-OHA : Henrotte, Beaujean, Adam, Denorme, Goosse, Moureaux, Moulin, Mottet, Neerdael, Pessotto, Carraro, N.Tombla, Honnay, Crupi. Hubeaux est très incertain.