Volley : Fred Servotte (Waremme) - Sacha Koulberg (Antwerp), l’élève face au maître en Coupe de Belgique

Pendant trois saisons, Sacha Koulberg et Fred Servotte auront tenté de faire progresser Waremme Volley en Ligue A. Le 26 mars dernier, las des défaites, le Bruxellois avait mis fin à sa collaboration avec le club hesbignon, laissant son T2 assurer l’intérim pour le reste du championnat et devenir, cette saison, l’entraîneur principal. "C’était la première fois de ma carrière que j’arrivais aux entraînements avec les pieds de plomb. Je ne voyais plus rien avancer, ce fut difficile à vivre", se souvient celui qui a sacré meilleur entraîneur belge en 1994-1995.

Sept mois après, les anciens T1 et T2 waremmiens se retrouvent déjà au Pôle ballons. Ce dimanche, les Wawas accueillent en effet le Brabo Antwerp dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de Belgique. Une rencontre forcément particulière, d’autant que Thibault Detandt, passé deux saisons en Hesbaye, fera partie du déplacement. "J’aurais préféré jouer contre Waremme en finale, rigole Sacha Koulberg. Sur papier, Waremme est plus fort parce que les joueurs s’entraînent tous les jours. De notre côté, on n’a pas une hygiène de pro avec seulement trois séances par semaine, quand mes gars sont présents (sourire). Ce sera un match très disputé parce que mon groupe est en confiance. J’espère surtout que l’arbitrage sera convenable. En prépa, nos deux équipes s’étaient affrontées (NDLR: avec un partage 2-2) mais Waremme n’avait pas ses trois internationaux ni Abinet."

Une 1/2e finale est envisageable

Chose assez rare cette année, le tirage de la Coupe aura été clément avec Waremme. Si les Wawas passent l’écueil des Anversois, ils affronteront, en quarts de finale, une autre formation de Ligue B. "On rêve tous d’aller jouer une finale au Sportpaleis mais la Coupe ne représente pas un objectif en soi, estime Fred Servotte. On n’aura aucune pression. L’objectif, ça reste le championnat."

Un championnat dans lequel Waremme a décroché, mercredi, son premier succès en championnat contre Guibertin. De quoi idéalement lancer une saison qui risque d’être stressante avec, cette fois, une probable descente pour le dernier de Ligue A. "Même si le niveau de la division est plus élevé que l’année passée, je suis ambitieux. Pour l’instant, on avance très bien. Ça peut paraître fou mais je ne regarde pas les dernières places, je suis persuadé qu’on peut reproduire la même saison qu’en 2018-2019 avec Philippe-Barça Cysique (NDLR: où Waremme avait terminé sixième)", assure Fred Servotte.

Waremme peut-il franchir un palier?

Pour y parvenir, le cercle hesbignon devra réaliser de sacrés efforts financiers.

"Ou tomber sur des jeunes qui explosent tous au même moment, précise Sacha Koulberg. Waremme est un club incroyable, surtout au niveau de sa longévité en Ligue A mais je ne suis pas certain que les comitards veulent à tout prix grandir. Ils sont contents comme ça et c’est tout à leur honneur. D’ailleurs, je n’ai jamais vu personne râler parce qu’on perdait autant. Ça, ça n’existe nulle part ailleurs. Ce n’est pas du tout négatif et cela se remarque un peu partout mais je pense que certains membres du comité perdraient trop d’influence si Waremme devenait plus important. Le club, c’est leur bébé. À refaire, je referai la même chose. Je ne regrette rien du tout et j’ai rencontré des gens hyper attachants."

Fred Servotte opine du chef. "Avant son arrivée, je connaissais Sacha grâce à son palmarès. J’ai découvert un personnage attachant avec qui le dialogue est facile. Il m’a apporté beaucoup. C’était facile de bosser à ses côtés."

De son passage en Hesbaye, on retiendra notamment du Bruxellois, qui fêtera ses 63 ans la semaine prochaine, son envie de professionnaliser le club cher à Vincent Perin. "J’ai essayé d’amener mon expérience du mieux que je pouvais. Malheureusement, au niveau sportif, cela reste un regret. Avec Fred, si on avait eu une équipe un peu plus compétitive, on aurait pu faire beaucoup mieux. Il manquait, à chaque fois, un ou deux joueurs de plus chaque saison, raconte Sacha Koulberg, en regardant son ancien T2. Je lui souhaite de tout cœur de faire mieux que moi. Il a tout en main pour devenir un excellent entraîneur."

L’élève dépassera-t-il le maître ce dimanche ? " Si Waremme l’emporte, je serai évidemment très heureux pour Fred, assure Sacha Koulberg. Qu’importe le résultat, les deux comparses boiront une bonne chope en refaisant le match. Comme ce fut le cas ces trois dernières saisons.