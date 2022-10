Vincent Ciccarella, un formateur dénicheur de grands talents

Désormais, c’est au centre d’entraînement de Verlaine que cet Ansois de 68 ans prodigue ses conseils. "Je vais voir toutes les catégories d’âge et, quand c’est possible, les deux matchs des équipes seniors, dit le nouveau directeur technique du club. Si je suis inquiet pour la P2A même si elle n’a pas encore gagné cette saison ? Non, du tout. Cela va se mettre en route. Le contenu est bon. Puis, s’il le faut, on leur donnera des joueurs de D2 mais pas de trop car il ne faut pas dénaturer le projet jeunes. Marc Segatto fait aussi du bon boulot avec la D2. Il s’investit et gère son groupe d’une main de fer dans un gant de velours. Il a su se remettre en question. C’est une grande qualité… "