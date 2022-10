Thomas et Simon, les frères du derby

Ce derby, forcément, ce sera un match encore plus spécial pour vous, non en tant que frères ?

Thomas: oui, c’est super spécial. Ça va faire bizarre car c’est la première fois qu’on s’affronte et qu’on ne pourra pas s’encourager l’un l’autre.

Simon: forcément, c’est quelque chose de particulier. Ça ajoute une saveur, tout est réuni pour avoir un chouette match, sans doute sous les yeux de la famille en plus.

Vous vous êtes charriés avant ce match ?

Thomas: oui, on se charrie un peu. Il dit que Stockay va gagner, moi Warnant évidemment. Mais ça reste bon enfant.

Simon: oui, évidemment. Surtout que Warnant est clairement le favori de cette rencontre. Ce qui est marrant, c’est qu’on va partir en voiture ensemble. Avec un pari: celui qui perd va devoir inviter l’autre au resto… Au choix du vainqueur…

De manière générale, que pensez-vous de la saison de votre club ?

Thomas: on vit une très belle saison avec une seule défaite, on est reparti sur les mêmes bases que l’an passé. Des bases presque de champion…

Simon: on espérait faire mieux. On joue un bon foot mais on doit être plus tueur pour gagner. L’important, c’est de prendre des points.

De manière plus personnelle, que pensez-vous de votre saison à titre personnel ?

Thomas: le coach avait clair en début: je n’allais pas jouer une minute. J’ai évolué en P3 mais j’ai quand même pris part à la D2. Maintenant, je tente de prendre du temps de jeu.

Simon: je m’adapte, je me sens mieux en mieux en engrangeant du temps de jeu.

Quel conseil donneriez-vous à votre frère avant le match ?

Thomas: de ne pas lâcher Scevenels, et les avants. On marque vite.

Simon: qu’il profite du moment, s’il monte qu’il donne tout. Et si on a un duel, ben, tant pis, on donnera tout (rires).

Warnant va être champion, Stockay va lutter jusqu’au bout pour ne pas descendre. Que pensez-vous de cette affirmation ?

Thomas: faux, Stockay va se battre pour jouer le tour final. Warnant champion ? Ce serait génial.

Simon: non, on va se sauver plus vite, quand on sera lancé, on sera capable de commencer une série…

Quelle va être, selon vous, la clé du match ?

Thomas: celui qui va marquer le premier aura fait le plus dur.

Simon: la solidité défensive va faire la différence.

Un petit prono pour finir ?

Thomas: 2-0 avec des buts de Scevenels et Mabanza s’il joue.

Simon: 0-1, but de Diallo.