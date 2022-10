P4A: le match de la confirmation pour Vaux-Borset face à Couthuin

Outre cet aspect, le coach de Vaux-Borset aimerait que les autres équipes de la série aient de nouveau peur d’eux. "En début de saison, on nous craignait et ça s’est quelque peu essoufflé, j’aimerais que l’on soit à nouveau ce club que l’on attend." Dans le camp couthinois, la pression n’est guère présente. "Elle n’est pas de notre côté, souligne Geoffrey Verlaine. La rencontre ne me fait pas peur. Le groupe se sent bien, mais ce sera l’après-rencontre qui sera le plus dur. " En effet, dès mardi, les Jaune et Noir reçoivent des Fizois étant au coude-à-coude (NDLR: ces deux équipes sont à égalité de points). Deux victoires de suite permettraient à Radoux & co de se rapprocher du top et de s’éloigner du milieu de classement. Dans le chef des Valborsetins, un succès pourrait clairement les relancer. "Si nous obtenons les trois points et que dans le même temps d’autres équipes du top en perdent, on les recollerait", note Fred Bellucci.

Que ce soit pour Couthuin ou Vaux-Borset, la victoire semble possible pour tous. "Il faut rappeler que nous n’avons pas l’obligation de gagner", précise l’entraîneur couthinois. "Ce match va réellement nous relancer", lance le coach des Verts.

Arbitre : encore à désigner.

VAUX-BORSET: le groupe est complet excepté Morales et Spano.

COUTHUIN: Geoffrey Verlaine peut compter sur un groupe au grand complet.