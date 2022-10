Messina: « Beaufays, une revanche »

C’est une rencontre particulière qui se profile tant Melen peut se montrer dangereux. "Ils ont battu Eupen dimanche dernier. C’est à nous à bien à entamer notre duel en mettant en place notre jeu, conclut le maître d’orchestre geerois. Les premières minutes de jeu seront primordiales. Elles détermineront le résultat final."

Une chance pour les Geerois qui pourront compter sur leur buteur phare: Lorenzo Messina. Peu convaincant lors du dernier match de championnat, ce sera l’occasion pour lui de faire taire certaines critiques et d’amorcer ces plus belles frappes afin de se remettre en confiance. L’ancien attaquant wanzois aura pour tâche de faciliter la victoire des siens. "Beaufays est une rencontre à oublier dans mon chef, accepte le numéro 16. Mon objectif en venant ici était de prendre du temps de jeu et retrouver ce plaisir. Désormais, c’est chose faite. Je vais prouver que si j’en suis là, ce n’est pas anodin. Chaque match est une finale et nous continuerons à prouver chaque semaine que nous méritons cette position. " Melen, deuxième pire défense de P1 après onze matchs, aura en face un attaquant qui a faim de buts et qui n’hésitera pas à démontrer toute sa classe. "Je n’ai qu’une seule à dire, j’ai hâte d’être dimanche !"

Arbitre: Simon Corbay.

GEER : le groupe sera réalisé samedi matin, mais on peut déjà annoncer le retour de Maxime Philippe (retour de suspension) dans le groupe. Grégory Coulon fait le chemin inverse et sort des 15.