Manu Christiaens: « Nous devons viser au minimum un 7/9 »

Avec pour objectif, un bilan qui ferait de Hannut un candidat définitif au Top 3. "Nous devons viser au minimum un 7/9. J’ai eu pas mal de difficultés à faire mon équipe pour ce dimanche car… j’ai tous les joueurs ou presque à ma disposition. "

Et au vu de la forme des Hannutois, le plus important pour la bande à Cossalter n’est non pas de regarder derrière, mais bien devant elle. Mais pour cela, une victoire s’impose du côté d’Eupen.

Arbitres: Hicham Dridelli, assisté de Bonaventure Kagné et Henri Paulus.

HANNUT: Racz, Javaux, Dreze, Crotteux, Pasteels, Spadaro, Lo Presti, Cossalter, N. Henrot, Formica, Ouchan, Berrafato, Cwynar, Père, S. Henrot ou Geuns.