Hamoir à Namur pour continuer sur sa lancée

Que vaut cette équipe de Namur ? Le coach de Hamoir l’avoue: il n’en sait trop rien. "Non, je ne les ai que peu vus en action, assure Miceli. Je connais quelques joueurs et je sais que c’est une équipe capable de tout. Mais, dans ces cas-là, comme souvent, on va se concentrer sur Hamoir et voir ce que l’on peut proposer comme football. " Avec un objectif clair mais que le coach, comme souvent, ne veut pas dévoiler. "Sur ce match et les quatre suivants, oui, j’ai un objectif mais je le garde pour moi, comme toujours, rigole-t-il. Ce que je peux juste vous dire, c’est que nous sommes en avance sur notre planning. Avec 15/27, disons qu’on est à plus de 50% des points. Ce n’est pas mal du tout. Surtout, là où je me dis que ce n’est pas si mal du tout, c’est qu’on se retrouve au même niveau que Tubize. Si on m’avait dit ça en début de saison, j’aurais signé à deux mains. "

Avec une envie de déjà rejoindre le Top 3 dimanche ? "On ne pense pas à ça maintenant, assure Miceli. Nous, on vise le top 5. Et, là, le championnat est encore long. Si on est 6e à la 33e journée et qu’on est 4e à la 34e, cela me va très bien… " Namur est prévenu: Hamoir est de retour…

Arbitre: Loic Theunis.

HAMOIR: Masset rentre de suspension. Lahaque fait le chemin inverse.