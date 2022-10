Franchi et Ciccarella sont là pour faire monter Verlaine

Le club de foot de Seraing, c’est pourtant une grosse étape dans la carrière de ce self-made-man de 68 ans dont la société, qui a commencé avec 3 camions, en compte aujourd’hui 350 avec un chiffre d’affaires estimé à 80 millions€/an. "Je ne renie et ne regrette rien, assure-t-il. Je vais d’ailleurs serrer un paquet de mains dimanche. Mais un an avant de partir, je voulais déjà quitter Seraing. Puis, Bernard Serin m’a poussé à rester. Mais quand j’ai finalement décidé de m’en aller, c’était la bonne. La philosophie prônée par les Français, propriétaires de Seraing, n’était plus la mienne. Je voulais Jeunechamps, on m’a imposé José Condom, par exemple. Et finalement, qui coache Seraing aujourd’hui ? Quand on est en D1, tout le monde veut en être, un peu comme sur le tapis rouge à Cannes. Mais avant ça, pour bosser, c’est moins le cas. Mais, bon, je ne crache pas dans la soupe. J’ai dit en arrivant que je ramènerais Seraing en D1, je l’ai fait et même maintenu. Après ça, j’avais un peu perdu le plaisir. Tout simplement… "

Plaisir qu’ils ont retrouvé à Verlaine depuis la reprise. "Ils" car comme on le sait, Mario Franchi ne vient jamais seul quand il descend de son camion quelque part. Dans son coffre, Vicent Ciccarella l’a suivi sur la route qui mène aux Six Bonniers. Les deux hommes, qui ont intégré le CA de Verlaine il y a quelques semaines, ne se quittent plus depuis leur première rencontre un soir d’été 2013 sur les hauteurs de Seraing. À cette époque, Seraing est en pleine reconstruction en… P1. "Je me souviens fort bien de la première fois où j’ai vu Mario, se rappelle Vincent Ciccarella. C’est feu Dominique D’Onofrio qui nous avait présentés. Le courant est de suite passé entre nous. À tel point qu’on ne se quitte plus depuis et qu’on est devenu les meilleurs amis… " La légende raconte d’ailleurs que quand l’un va aux toilettes, l’autre n’est jamais loin. "Oui, c’est vrai, ça, mais avec le stress, je vais plus souvent au petit coin que Mario, s’esclaffe Vinent Ciccarella. Mais il le sait: quand je ne suis pas à ses côtés à une réception, c’est que je suis dans les parages (rires). "

Les mêmes origines, le même âge, la même année de mariage, la même passion dévorante pour le football: les points communs ne manquent pas entre les deux hommes, flanqués d’une certaine pudeur aussi. "On a également les mêmes valeurs, insiste Mario Franchi. On adore la simplicité, rencontrer des gens et la convivialité. " "On a d’ailleurs retrouvé ça à Verlaine avec des gens sains, simples et un vrai esprit de village qui avait un peu disparu à Seraing, complète Ciccarella. Je suis super content d’être là. On va faire du bon boulot…"

Avec des ambitions clairement affichées pour ce duo qui ne vient pas, on s’en doute, pour faire de la figuration. "Le dossier de la licence pour la Nationale 1, je peux vous dire qu’on va l’introduire, assure Mario Fanchi. Oui, on veut monter d’un échelon. Quand ? Je n’aime pas répondre à ces questions-là. Souvent, quand on dit qu’on veut monter, ça ne marche pas. Puis, regardez avec le Verlaine de Jojo Riskin, c’est l’année où le club ne pensait pas monter qu’il accède à la P1. Cette année, je ne sais pas si l’équipe est armée pour jouer le titre. Par contre, pour accrocher le Top 4, je pense que c’est jouable. Le groupe a des qualités. Et, par rapport à la saison passée, peut-être que notre arrivée pousse quelques joueurs à donner encore plus. Aussi parce que chaque poste a été doublé. Voir Verlaine avec les meilleurs ne m’étonne pas du tout… "

Vincent Ciccarella est d’accord. "Il ne faut pas brûler trop vite les étapes et y aller progressivement, dit celui qui est désormais directeur technique du club. La Nationale 1, ce serait déjà un fameux pas en avant avec cette idée de se dire qu’on est au sommet de ce qui se fait de mieux dans le monde amateur. Le foot professionnel un jour ? Il faut quand être même raisonnable. Verlaine, c’est quoi ? 4 000 habitants ? C’est peu. Par contre, voir des jeunes de la commune, ce qui est mon dada, évoluer à ce niveau un jour, encore plus que maintenant, ce serait le pied. L’école des jeunes de Verlaine, avec ses 350 membres, est un vivier que fait déjà bien fructifier Vincent Bellefroid. Je ne suis pas venu au club pour provoquer la révolution, simplement y apporter mon expérience. " Une expérience qui devrait permettre au duo de lancer Verlaine aux portes du monde pro. Un rêve qui sera, à coup sûr, bientôt réalité.