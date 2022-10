Fraiture Sp. n’a pas le choix face au dernier: les trois points ou la crise

De son côté, Fraiture Sports n’est pas à ce stade, loin de là. Néanmoins, les derniers résultats sont loin d’être positifs. En cause, de nombreuses blessures qui ont même obligé Sébastien Baucamp a rechaussé les crampons. "Mais pour ce dimanche, je récupère pas mal de joueurs, souligne donc le désormais joueur/entraîneur. J’ai une totale confiance en mes gars. Je récupère d’ailleurs pour la première fois de la saison ma défense de base. Les consignes doivent être suivies face à Villers et rester concentré. Mais quand je vois notre semaine d’entraînement, tout autre résultat qu’une victoire me surprendrait. Nous avons besoin de retrouver le goût de la victoire. Si je connais Villers ? Je sais que je dois me méfier de quelques éléments et espérer que l’équipe ne se réveille pas pour le moment. "

Et si tous les pronostics vont dans ce sens, la réalité du terrain, elle, devra être similaire sous peine de se mettre en danger.

Arbitre: Jérôme Tutélaire.

FRAITURE SPORTS: Makongo, Onkelinx, Frisque, Sy, Larondelle, Franco, Fastré, Legrand, Kerff, Deprez, Goyens, Gillard, Bolly, Da Silva Lucas, Dehalleux.

VILLERS: N. C