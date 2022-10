D3 ACFF : en pleine confiance, Huy veut rester calme avant sa rencontre face à Raeren

Si tous les regards sont tournés vers le haut du côté de Huy, l’équipe dirigée par Manu Papalino cherche quant à elle de la stabilité. Inutile de parler de tranche (voir ci-contre), les Hutois gardent bien les pieds sur terre après une première partie de saison tout simplement exceptionnelle. Car oui, Huy compte déjà 16 points après neuf rencontres. C’est autant de points qu’après 23 rencontres lors de la défunte saison. "Et on le doit en grande partie à deux choses, sourit le T1. Tout d’abord, l’arrivée d’Alain Rorive qui nous a beaucoup apporté sportivement. Par ailleurs, nous avons recruté des clubmans comme Eeke, David, Marly et bien d’autres qui amènent une mentalité extraordinaire au sein du groupe déjà constitué d’éléments forts et méritants."