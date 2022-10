Comblain veut « prendre un maximum de plaisir »

De quoi effectivement permettre une rencontre agréable. "C’est une récompense pour le groupe et pour tout le travail qu’il a fourni jusque-là. Nous allons évidemment tout donner pour gagner mais sans pression, juste pour le plaisir du jeu. Ce sera la première fois que le groupe pourra évoluer de la sorte, sans les exigences habituelles que j’ai envers lui. J’ai vraiment envie que les troupes se lâchent mais montrent aussi toute la philosophie qui est la nôtre même si on sait que ce sera compliqué. Maintenant, nous savons que la priorité est le championnat et pendant que nos adversaires au classement général se reposent, nous allons jouer et prendre des risques. Mon souhait le plus cher est que personne ne se blesse et qu’on sorte de cette partie la tête haute, continuait le coach des Rouges et Blancs."

Voilà pour le cadre, reste maintenant le sportif. Sans l’avantage de leur salle, les 10 points d’avance des Comblinois ne suffiront sans doute pas. Après, ils peuvent essayer de s’accrocher le plus longtemps possible, eux qui affichent un bilan parfait en championnat alors que la D1 louvaniste n’a actuellement qu’un succès après quatre duels de championnat. Dans ce contexte, il est clair que les professionnels débarqueront le couteau entre les dents, ce qui ne perturbera pas Clément Matisse, le joueur multifonctions des Comblinois. "Au moment de disputer cette rencontre, je ressens juste de la fierté suite à notre parcours dans la compétition. Cette fois, ce duel contre une équipe professionnelle ne sera pas arrêté à la pause et je compte en profiter un maximum. J’aimerais juste ne pas avoir de blessé et prendre un maximum de plaisir pendant et après le match. "

Évidemment, à rencontre exceptionnelle, dispositif exceptionnel. Ainsi, l’Avenir sera encore en direct de la salle de Ninane pour vous faire vivre cette rencontre. Comme lors du duel contre Ostende l’an dernier. Alors, rendez-vous dès 21h sur notre page Internet pour assister à ce duel en compagnie de nos journalistes.