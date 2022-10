Comblain aura tenu une mi-temps face à Louvain

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les pensionnaires de D3 ont tenu la dragée haute et étaient à l’honneur de l’événement. Si le premier quart-temps, on ressentait du côté des troupes de Ludovic Humblet une pression logique à travers les shoots tant les gabarits adversaires étaient impressionnants dans la raquette, à l’image de quelques dunks ou Alley-oop type All-Star via Skipper-Brown, les locaux ont directement réagi pour offrir à leurs adversaires une résistance agréable à voir pour le spectateur neutre.

À trois points, Comblain arrive à réduire régulièrement l’écart face à une équipe louvaniste impressionnante dans sa régularité malgré un début de championnat plus compliqué avec une seule victoire en quatre rencontres. Mais rien à faire, les deux divisions d’écarts se sentent dans la gestion de la rencontre et surtout, dans la facilité à trouver les pivots en dessous de l’anneau tandis que de l’autre côté, un Princen en feu est obligé de multiplier les miracles pour garder Comblain en deçà des dix points d’écarts face à l’équipe entraînée par Eddy Casteels, ancien sélectionneur de l’équipe nationale belge.

Et quand bien même l’écart grimpa dans le troisième quart, la différence d’énergie dépensée se faisant de plus en plus ressentir, Comblain ne doit pas rougir quant à sa prestation et a prouvé l’espace d’une mi-temps que sa place se situe plus que vraisemblablement plus en D2 désormais. Mais pour cela, les Rouge et Blanc devront continuer sur leur lancée folle en championnat afin de pouvoir refaire la fête une fois de plus à l’issue de cette saison.

Le déroulé de la rencontre : 16-27 (26-27), 24-27 (50-54), 10-31 (60-85), 13-33 (73-108)/

COMBLAIN : Malempre, Roland, Goeme, Collard, Princen, Rondoz, De Liamchine, Darmont, Matisse, Hounhanou.

LOUVAIN : Mc Murray, Kevauchinn, Kosic, Fulkerson, Nunese Santos Cruz, Bucomi, Mc Glynn, Skipper-Brown, Stilmant, Snyers, Nunese Santos Cruz.