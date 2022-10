Ce ne sera pas évident pour Amay chez les Rats

"Nous en avons parlé comme à chaque fois en débriefing de match. On joue vraiment avec la peur d’être battu. Le stress bouffe beaucoup d’énergie. On commet alors des erreurs qui ne devraient pas arriver à cause de cela. Je l’ai vu à l’entraînement jeudi. Quand tu demandes des choses et que tu cries pour qu’ils y arrivent, la peur de mal faire fait qu’ils le font mal. Pour se sortir de cette spirale négative, il faut que le joueur arrive à penser non pas à soi, mais à l’adversaire, à celui qui est en face et qu’il doit dominer. C’est psychologique et une fois que cette façon d’aborder le jeu sera là, il y aura le déclic."

Quant à la rencontre à Montegnée, le HC va devoir affronter une équipe liégeoise extrêmement équilibrée. Les hommes de Di Giacomo dont les ex-mosans Maxime Di Giacomo et Yannick Happart, ont dix points, comme Sprimont et Lebbeke, et ne sont qu’à deux points de la tête du championnat. Vu le choc entre Sprimont et le leader Bocholt qui se joue dans l’après-midi, les Rats ont une belle carte à jouer.

"C’est d’autant vrai, confirme Herbillon, qu’ils ont été battus sévèrement à Sprimont la semaine passée. J’aurais aimé le contraire, ils auraient joué plus relax. Ici ils vont de suite aller au charbon. De toute façon, il faut y aller sans crainte et se dire aussi qu’on n’est pas favori d’autant que l’infirmerie ne se vide pas, que du contraire."

Pour cette rencontre, le coach, déjà privé de Saghir, devra se passer du gardien Pucci (pierres au rein), de Pagnoul (épaules) et de joueurs amoindris comme Destexhe (entorse) et Tillière (grippé).

Noyau: Debroux, Brialmont, De Cecco, Tilman, Khaldi, Mollate, Tillière, Thirion, Tzenoff, Desthexe, Philouze, Vieira, Agnello