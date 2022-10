Un Greindl folie

Grâce à sa première rose de la saison, Maurice Greindl a aidé les siens à repartir d’Anthisnes avec les trois points. Positionné en vrai numéro 6 depuis quelques rencontres, il avait pourtant, en début de saison, eu l’habitude d’évoluer aux côtés d’Alexandre Hames où chacun pouvait prendre un rôle plus offensif tant que l’autre couvrait. « Depuis sa blessure, j’ai pris la place de milieu défensif, précise-t-il. C’est une position que j’affectionne également, mais il est évident que j’apprécie jouer un cran plus haut à certains moments. » Formé à Aywaille à cet endroit du terrain ainsi qu’en tant que défenseur central, il n’hésite pas à se porter vers l’avant sur phases arrêtées afin d’aider, via sa grande taille. « Je me suis placé au second poteau pour avoir la vue sur le jeu. Puis, en voyant le ballon arriver, j’ai essayé d’anticiper au maximum sa trajectoire en reculant de quelques pas. » La suite, on la connaît.