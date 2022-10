Le Donceelois Jérome Humblet défendra les couleurs belges au côté du Liègeois Cédric de Cecco en Rally2. "On a pu se tester la semaine passée au rallye de Jalhay, que l’on a d’ailleurs remporté. Bien qu’on n’ait plus roulé depuis avril, tout est très vite revenu. Nous avons reconnu le parcours qui nous rappelle beaucoup le Monte-Carlo ou le WRC Monza Rally Show. " La concurrence pour la médaille sera présente malgré seulement 12 nations inscrites en Rally2. "Il y a Mathieu Arzeno, José-Maria (Pepe) Lopez et Georges Linnamae qui seront les hommes à battre, ce qui fait quatre pilotes pour trois places possibles au final. Cela rajoute un défi car nous voulons en faire partie, y arriver serait assez prestigieux. "

En Rally4, Loïc Dumont sera installé à droite de son fidèle Tom Rensonnet, désormais rétabli. "Nous avons vraiment à cœur de bien faire, la concurrence est belle! Le nouveau champion européen est présent pour l’Espagne, son concurrent direct italien l’est aussi ainsi qu’un Portugais relativement rapide! On espère bien évidemment viser une médaille, cela serait la meilleure des façons de remercier la fédération de nous avoir contacté pour représenter le pays. On s’y est préparé comme d’habitude, notre façon de faire à l’air de porter ses fruits cette année donc on travaille toujours de la même manière. On en prend plein les yeux! Le parcours et l’environnement sont juste splendides! On monte d’un côté de la montagne pour redescendre via l’autre versant. Il y a un énorme travail au niveau des notes et un gros boulot au niveau du débit de celles-ci. Je suis content quand j’entends"100m"pour être sincère car ce genre de notes est très rare en montagne. On a souvent maximum 30,40m entre deux virages, avec d’un côté des murs de roche et de l’autre. c’est le vide!"

Enfin, le Hannutois Dylan Czaplicki aura à cœur de bien faire aussi en Slalom. "Je suis fier d’être sélectionné pour représenter la Belgique lors des FIA Motorsport Games. On fera de notre mieux avec ma coéquipière Lyssia Baudet en catégorie slalom auto. Merci au RACB pour l’opportunité! "