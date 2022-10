Montulet: « Je me sens très bien avant la course »

Aux États-Unis avec un ami professionnel, son meilleur ami et sa femme, Rodrigue Montulet se sent bien à des milliers de kilomètres de chez lui. D’ailleurs, la météo lui donne un petit coup de pouce en vue de se rapprocher au maximum du climat ardennais. "Les athlètes présents ici se posent désormais la question de savoir comment gérer le climat car il faut savoir qu’une vague de froid vient de s’installer. Nous sommes passés de 28 degrés à seulement 12. D’ailleurs, on annonce peut-être que 3 degrés pour le départ. Dans mon chef, c’est un avantage car j’aime bien le froid et quand j’avais couru dans les Alpes, j’avais fait une bonne course. Mais il faudra faire attention à ne pas tomber en hypothermie."

Désormais, place au briefing des athlètes, suivi d’une reconnaissance dans le lac qui servira à l’épreuve de la nage pour ensuite faire une séance de rappel à vélo et à pied. Mais pour le Ferrusien, le fait de pouvoir combiner ses deux rêves est déjà une réussite. Place désormais à la course et même si Rodrigue Montulet ne ressent pas encore la pression, passer d’une épreuve de 1000 participants à plus de 5 000 est quelque chose de tout bonnement exceptionnel. À lui de réussir une solide performance pour revenir sur le continent avec l’impression du devoir bien fait ainsi que des rêves plein la tête.