Le Doncellois Benjamin Falise s’éclate à Andenne où il passe « T2 »

L’ex-joueur de Hamoir, Verlaine et Geer revit même si un genou récalcitrant ne lui permet pas d’être à 100%. "Je donne ce que je peux quand je suis sur le terrain, mais ça devient de plus en plus dur", rigole le frère et fils de Raymond, qu’on ne présente plus sous nos latitudes.

L’actualité de ce chef d’entreprise a rebondi de manière assez surprenante ces derniers jours lorsque le coach d’Andenne, Dominique Cuvelier, lui a demandé un coup de main. Ce dernier a présenté sa démission mais son comité l’a refusée. Il faut dire que la saison d’Andenne, 13e sur 16, ne répond pas totalement aux attentes. Pour l’épauler, le T1 namurois a alors pensé à une solution. "Il m’a été proposé de l’aider en quelque sorte, sourit Benja bombardé" T2 "un peu malgré lui. C’était une première pour moi dans cette fonction. Et j’avoue que j’aime bien."

C’est juste avant le match face à Nismes, le week-end passé, que l’aîné des Falise est rentré en scène. En accord avec le coach, Benjamin avait mis un nouveau système en place dès jeudi précédent à l’entraînement. L’expérience a été prolongée ce mardi. Avec, entre les deux, ce match perdu 3-4. "On a appliqué ce nouveau système à la perfection en première mi-temps, continue l’ex-joueur semi-professionnel de Tirlemont. Et c’est dingue ce que je vais dire mais si les joueurs appliquent les consignes et arrêtent de se la couler douce, Andenne pourrait constituer une des belles surprises du second tour. Dans notre équipe, c’est très très compliqué de garder de la discipline et de la rigueur pendant 90 minutes. Mais notre première mi-temps contre Nismes, défensivement du moins, fut parfaite. Nismes n’a pas été dangereux et marque sur un tir dévié, par chance. Par contre, en deuxième, on s’est fait balader, même à 11 contre 10. Ça passait partout dans l’axe. C’est incompréhensible de voir deux équipes complètement différentes sur un même match. Avec un homme de plus, sur notre synthétique, on devait faire circuler le ballon et trouver l’homme libre. Au lieu de ça, on a balancé vers notre grand attaquant, en plein dans le bloc adverse. Est-ce la peur de mal faire ou la pression ? Je n’en sais rien." En attendant, voilà une belle nouvelle expérience pour Benjamin Falise dont la grinta va faire du bien à Andenne sur le terrain… ou sur le banc.