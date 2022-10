Juline Delcommune a récupéré son abonnement

"Cela a été une grosse déception pour Jules", commente Juline. "Cela fait partie du sport, du vélo. On se prépare à fond pour un objectif et tout peut s’arrêter à cause d’un ennui mécanique."

Elle n’a pas eu ce genre de problème dans son épreuve réservée aux filles. Et elle a récupéré son maillot distinctif de championne de Wallonie auquel elle est très attachée. "Je l’ai eu quasiment chaque année", ajoute-t-elle dans un sourire. "Chez les aspirantes, même si ça ne compte pas vraiment, et ensuite deux fois chez les cadettes et une fois chez les juniores. Il n’y a que l’an passé que je ne l’ai pas obtenu, mais je ne pouvais pas l’avoir, car j’étais affilée dans un club flamand. Cela fait donc plaisir de le retrouver."

Un plaisir d’autant plus grand qu’elle dresse un bilan mitigé de son début de saison. "Je viens d’arriver chez les espoirs et je roule parfois avec les pros", explique-t-elle. "Ce n’est pas évident de se retrouver au départ avec des filles comme Lucinda Brand, Ceylien Alvarado, Denise Betsema, Annemarie Worst. Soit les meilleures du monde. C’est vraiment impressionnant de les voir rouler. J’ai l’impression que je m’entraîne beaucoup, mais quand je vois leur niveau, je me dis qu’il reste encore beaucoup de boulot ! C’est donc difficile d’estimer mon niveau cette saison, c’est difficile de se juger face à de telles adversaires sur ces grandes épreuves. Mais j’ai l’impression que je peux mieux faire. Il y a aussi un facteur à prendre en compte: vu le niveau très élevé face aux meilleures du monde, je dois arrêter mes courses après vingt-cinq minutes d’effort. C’est frustrant de faire de longs déplacements pour si peu."

Raison pour laquelle elle s’aligne aussi sur le Challenge Henri Bensberg. "J’aime toujours autant ce challenge et son ambiance", termine Juline Delcommune. "Je compte disputer toutes les manches, pour le plaisir."

Elle sera donc ce dimanche à Malmédy, après avoir été samedi sur l’épreuve d’Alsemberg. Elle a hâte de poursuivre sa progression, elle qui a changé de coach. Elle n’est plus entraînée par l’ancien coureur professionnel David Boucher mais par l’athlète Arnaud Dely.