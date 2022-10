Jonathan Claessens, la rage du capitaine anthisnois

Anthisnes, n’est plus, ou plutôt, n’est pas encore… Le club cher au président Jacques Paridans nous a, en effet, habitués à mieux. "On n’y arrive pas en ce moment, souffle le capitaine. Il y a un réel manque d’envie dans le chef de certains et cela ne doit pas arriver. Cependant, il y a autant de positif que de négatif. Pour être honnête, ça me fait chier (sic). Cette période doit nous servir pour le futur. C’est une jeune équipe et il faut un certain temps pour qu’elle arrive à maturité. Mais je déteste perdre et encore plus lorsque c’est un derby. "

Une nouvelle dynamique va peut-être survenir avec l’arrivée du nouvel entraîneur (Alex Liebens, ex-Oreye et Amay). "Il n’a réalisé qu’un seul entraînement et une seule rencontre, souligne le numéro 12. Il est donc trop tôt pour dire, à l’heure actuelle, s’il y a un renouveau, mais je n’en doute pas. Certains éléments tactiques ont déjà changé."

L’objectif, par contre, reste identique à celui fixé en avant-saison. "Peu importe de quelle manière on y arrivera, mais ce sera le tour final et rien d’autre. Avec les qualités présentes dans l’équipe, on ne peut prétendre à autre chose que le haut du tableau. Alors oui, nous ne sommes pas dans une bonne forme, oui il y a encore du boulot. Néanmoins, nous allons travailler pour atteindre cette finalité que nous cherchons tant et ce depuis tant de saisons. "