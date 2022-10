Au départ de la neuvième manche du Belgian Rally Championship (BRC), on ne retrouvera pas moins de 104 équipages, dont 23 sont engagés dans la catégorie reine (Rally2). Sur sa Citroën C3, Stéphane Lefebvre part très nettement avec la faveur des pronostics. Non seulement il a remporté les trois dernières éditions de l’épreuve hutoise, mais il est aussi invaincu cette saison en BRC grâce à six victoires en autant de rallyes disputés. Une nouvelle aubaine pour le Villersois Xavier Portier, son copilote ?

Face au leader du championnat de Belgique, seule une poignée de pilotes peut espérer revendiquer la victoire. Le premier d’entre eux s’appelle Adrian Fernémont (Skoda Fabia). Le double champion national semble le mieux armé pour mettre fin à l’hégémonie du Français pour son dernier rallye de l’année. Auteur d’une excellente campagne, Gino Bux (Skoda Fabia) fait aussi partie des candidats au podium au même titre que Vincent Verschueren (VW Polo). Tous devront toutefois se méfier de Nikolay Gryazin (Skoda Fabia) ! Le Russe a notamment remporté le WRC2 en Sardaigne cette saison…

Derrière, ce sont des outsiders qui devraient animer la course. Une belle bagarre se profile entre des gars comme le Hamoirien Maxime Potty (Citroën C3), Bastien Rouard (Skoda Fabia), John Wartique (Ford Fiesta) et Jos Verstappen (C3), épaulé pour l’occasion par le Hannutois Renaud Jamoul. À suivre aussi, des jeunes comme Charles Munster (Fabia) et Thibaud Mazuin (Fabia) avec le Villersois Kevin Fernandez à ses côtés. Enfin, quelques figures bien connues participeront à la fête à l’instar de Kris Princen (DS3 WRC), Xavier Bouche (Fabia), le Hutois Étienne Monfort (Fabia), Emmanuel Gonay (C3), Sébastien Incardona (Fabia) ou encore Emeric Rary (Skoda).

5 Porsche et une Alpine pour le spectacle

Pour le plaisir des yeux et des oreilles, il y aura de quoi faire. Les Cédric Cherain, Gunther Monnens et autres Romain Delhez vont largement assurer leur part de spectacle à bord de leur Porsche. Henri Schmelcher, et Steve Rousselet compléteront l’armada 911 face à l’unique Alpine A110 RGT, engagée par Chris Van Damme.

La liste des engagés ne serait rien sans ses régionaux et nous ne manquerons pas de présenter la plupart d’entre eux tout au long de la semaine prochaine. De Wilde, Soetaert, Grommen, Leroy, Ferette, Baugnet ou encore Boesmans, notamment, font partie des noms à suivre les 4, 5 et 6 novembre prochains sur les spéciales du Condroz.