Cela aura au moins eu le don de donner un coup de pied dans la fourmilière. D’un groupe parlant depuis deux saisons de monter mais faisant régulièrement face à un investissement indigne de cette ambition, le constat a été posé par le coach qui a voulu que son groupe prenne des engagements. Ainsi, il nous confiait, au moment de nous avertir de sa décision: "Après que le résident et le comité aient refusé ma démission. Et après avoir rencontré les joueurs qui m’ont tous signifié leur envie que je poursuive cette saison.

Mais, surtout, après une remise au clair des engagements de tous, via, parfois des mots durs et très francs sur les manquements de chacun. J’ai le plaisir de finir la saison avec ma team!"

Une situation qui ne faisait pas vraiment de doute car on connait l’attachement du mentor et de ses joueurs mais, qui doit maintenant se traduire différemment afin de remonter au sein d’un classement où il sera compliqué de jouer un rôle cette saison. "Tout ne sera pas réglé d’un coup de baguette magique mais, désormais, on est tous sur la même longueur d’ondes. Engagement à fond, respect, bonne attitude et positivisme", assure Cédric Aubert.