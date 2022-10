Waremme Volley s’arrache pour gagner

En trois petits sets, les Waremmiens ont déjà levé les doutes et lavé l’affront lié à la première défaite. De mémoire de supporter, on n’avait plus vu un match aussi abouti des Waremmiens depuis belle lurette. Les Waremmiens ont, en quelque sorte, livré la prestation parfaite avec un jeu offensif à souhait, de la présence au filet et cette capacité à profiter des failles de l’adversaire quasi à chaque instant.

Comme un présage, le premier point est déjà waremmien. Et le premier set à sens unique. Très bons au block ou quand il s’agit de conclure au filet, les locaux s’offrent un vrai récital qui leur permet de boucler le temps en moins de 25 minutes sur un facile 25-22.

Le second set est encore plus évident pour les Waremmiens emmenés par des Madsen (une belle découverte au passage), Lallemand et Fafchamps endiablés. Les Waremmiens alignent les points comme les perles. Rien semble arrêter cette belle machine huilée qui va, c’est une certitude, offrir un premier succès en Ligue A (25-20).

Mais l’intensité chute lors des deux sets suivants. Pour une raison inconnue, les breaks sont moins solides, les espaces moins évidents à dénicher et les points bien compliqués à décrocher. Le troisième set est à sens unique avec des Brabançons dominateurs de bout en bout. 19-25, emballé, pesé: Guilbertin revient à 2-1.

Une fin folle

La quatrième manche est épique. Guibertin reprend sur le même tempo et à 14-20, on semble filer vers le 5e set. Mais Waremme retrouve alors son volley de feu et enfile les points. 24-24, 25-25, 26-26 et à, 27-26, Lallemand qui met le smash décisif. 3-1 ! Waremme s’impose dans une ambiance totalement dingue. 1 325 jours plus, le succès face à Guibertin est là. Au mental… et au talent.

Sets : 1-0 (25-22), 2-0 (25-20), 2-1 (19-25), 3-1 (28-26).

WAREMME VOLLEY: Van Looveren, Fafchamps, Cocchini, Perin, Lallemand, Van Loon, Schroeven, Madsen, Van Dooren, Cosemans, Verstraeten, Abinet.

GUIBERTIN : Dumont, Huysegeoms, Van Walle, Vande Velde, Hofmans, Christaens, Godart, Foret, Van de Voorde, Vanhelmont, Dussart, Malisse, Mannaert.