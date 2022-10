Waremme défiera les Haneffoises

Malheureusement pour le spectateur neutre, ils n’ont pas assisté à une véritable rencontre et encore moins à un derby tant ce dernier a été à sens unique. La faute à des visiteuses sans réussite, à des locales parfaitement en place et à une dynamique rapidement définie. Waremme stoppait ainsi toutes les attaques comblinoises pour marquer dans la foulée et ne cessait de faire monter l’avance. "Nous avons su garder notre calme malgré les conditions de jeu et jouer sur notre expérience pour ne jamais être inquiétées, soulignait d’ailleurs la coach hesbignonne, Florence François, qui ne peut que constater la montée en puissance de son équipe. Le point positif est que nous retrouvons nos marqueuses avec cinq filles à plus de 10 points."

Au prochain tour, les Hesbignonnes seront opposées à la P1 de Haneffe pour un nouveau derby de feu. "Nous n’aurons rien à perdre et pour, la première fois, nous nous retrouverons en position d’outsiders. La coupe est toujours une compétition spéciale pour nous et je sais déjà que la motivation sera au rendez-vous."

Des Templières qui se sont elles aussi facilement défaites de la P2 d’Aubel: 77-34. "Nous voulions à tout prix éviter ce piège d’autant que nous n’étions que 7, explique Sabine Herben, une coach qui allait directement pouvoir s’appuyer sur Sauveur (18 points) et Jamar (21 points) pour faire le break. Il y a eu beaucoup trop de mauvaises passes et de paniers faciles loupés tout au long de la rencontre mais la défense était bien en place, pour, au final, n’encaisser que 29 points de plein jeu. Ce derby contre mes anciennes Orétoises sera évidemment spécial."

Enfin, notons que la deuxième équipe haneffoise s’est aussi qualifiée, 51-48 face à la P2 de Henri-Chapelle, et recevra la P1 du Haut-Pré.

WAREMME : Ory 1, Sauvage 4, Lecocq 11, Belli 13, Withofs 10, Hertay 20, Henrard 18, Louis 2.