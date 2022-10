Vestiaires

À peine sortis de l’exploit contre Remouchamps, les hommes de Sébastien Collard remettent les couverts contre Fraiture Sport B. "Contre Remouchamps on gagne avec la manière et personne ne fête. Là, on gagne contre les Fraiturois sans briller et mes joueurs sont prêts à tout retourner dans la buvette. C’est à ne rien comprendre (rires)."

FRAITURE SP. B

Une bonne opération de loupée

En l’emportant face à Clavier B, les Fraiturois auraient pu s’éloigner du bas de classement est se rapprocher d’Anthisnes qui venaient de perdre trois points contre Hamoir B. "On pouvait passer devant Modave et Clavier, tout en restant éloigné de Xhoris B et Harzé B, explique Pierre Dedry. En plus, on sort d’un 6/6 qui était plutôt encourageant… "

OCQUIER

Poulseur gagne et les dépasse

Alors qu’Ocquier avait la possibilité de prendre quelques longueurs d’avance sur leurs adversaires en gagnant contre Poulseur et tout en sachant que Remouchamps perd à Marchin. Ils auraient pu avoir six points d’avance sur le Groupo Desportivo et trois sur les Mauves. Mais leur défaite laisse ces deux équipes ainsi qu’eux-mêmes sur la même marche (NDLR: au goal-average, Ocquier se retrouve dernier des trois).

TEMPLIERS-NANDRIN B

Fraiture met fin à leur série de cleansheets

Avec trois rencontres sans encaisser de suite, le règne des Templiers prend fin par deux fois par Bernard et Dardenne, deux joueurs fraiturois. Julien Lannoy, entraîneur nandrinois et coutumier du sifflet par le manque d’arbitres, accorde un but pour le bon déroulement de la rencontre. "J’ai laissé passer un but que je voyais hors-jeu. N’étant pas sûr à 100% et voyant l’attitude des supporters adverses. J’ai préféré le valider car la victoire était déjà acquise. "

XHORIS B

Deux changements coup sur coup

Alors que son attaquant était bien dans sa rencontre, ce dernier se blesse et se voit remplacer. Quelques minutes plus tard, ce fut le joueur entré plus tôt qui se blesse… La faute à pas de chance… "On a beaucoup de blessés en ce moment. J’espère que ça n’altérera pas nos résultats. "