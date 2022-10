Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la stabilité est le maitre-mot de l’événement: 202 joggeurs, au lieu de 203 personnes inscrites l’année dernière, la crise ne semble pas avoir perturbé les différentes courses ainsi que la motivation des coureurs. Et pour la grande distance, longue de onze kilomètres, c’est Martin Vanhaeren qui s’est imposé en toute tranquillité avec plus de deux minutes d’avance sur Jo Vrancken. Après une longue blessure, cette victoire permet à l’athlète de se remettre en forme en vue de ses prochains objectifs au cours de l’année. "J’ai vu cette course comme une d’entraînement. En venant sans pression, je m’entraîne en vue de rebattre mes chronos dans les prochains mois. Malgré tout, j’ai trouvé que c’était fort vallonné avec peu de bitume. En partant directement seul afin de courir à la vitesse d’une course, je me suis permis de gérer sur le second tour en faisant simplement le tempo. Je peux mieux faire mais vu que ça glissait, je préférais ne prendre aucun risque."

Erwin Ottaviani s’offre son cadeau de papa

Pour la distance sprint, c’est une ancienne connaissance de la plus longue distance que l’on retrouve victorieux: Erwin Ottaviani. Récent papa, celui qui habite du côté d’Alleur a préféré cette fois assurer en diminuant la distance. "Je pense être parti pour un bon moment à faire des courses sprint vu que je ne m’entraîne plus comme avant. En venant ici, je me doutais que j’allais faire un podium mais honnêtement, je ne me suis pas trop posé la question de savoir où j’allais terminer. Si j’ai eu facile toute la course ? J’ai quand même dû gérer ma course car Victor Duchene était dans mon sillage (sourire). "

À noter que du côté des dames, Solange Antoine a, pour une dizaine de secondes, pris le meilleur sur Maya Dussard sur les cinq kilomètres et Beatrice Kevelaer, en souveraine, s’imposer sur la longue distance d’un jogging qui s’est terminé dans la bonne ambiance suite à la tombola mise en place par une organisation comblée par le déroulé de l’événement.