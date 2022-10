Les Templières ont fait preuve de caractère

Évidemment, la plus grande actualité de cette journée était placée sous le signe des matchs d’alignement. Haneffe, n’a pas eu le temps de s’ennuyer avec son calendrier et deux rencontres successives. Et pas de petits matchs car c’est tout d’abord une équipe de Ciney B au complet et ne comptant également qu’un revers cette saison qui se présentait en Hesbaye. Pour au final une cruelle déception. Les Hesbignonnes ont vécu une partie noire, se loupant complètement offensivement et dans un même temps, se faisait punir dans le money-time, concédant un revers de deux points complètement évitable. "Nous avons dû faire face à un off day total, soupire le coach Carton. Nous sommes complètement passés à côté de notre sujet avec un manque d’agressivité défensive, aucun contrôle du rebond et des lacunes collectives offensives. Pourtant, nous avons eu l’occasion de tuer le match à de multiples reprises. Mais, comme souvent dans des matchs pareils, l’adversaire n’est passé qu’une fois devant mais au bon moment pour eux malheureusement."