Le renouveau de Michaël Berger

Et c’est vrai que, dans le sillage de leur ailier parfaitement sorti du banc, les locaux ont eu les cartes en main. "Maintenant on doit continuer à apprendre, à faire prendre de l’expérience à nos jeunes et limiter la casse en l’absence de plusieurs cadres. Ensuite, il ne faudra plus commettre les mêmes erreurs et remporter ces matchs au retour", continuait l’ailier en feu dans le premier quart.

Mais, si cela fait plaisir de retrouver "Mika" au scoring, pour le coach Leclercqs, c’est dans tout autre rôle qu’il a souligné l’impact de son joueur. "Pour moi, Mika a juste été impressionnant sur ce match. Outre sa réussite, il a surtout eu un rôle de leader et de fédérateur comme je lui avais demandé. Il a réuni les joueurs pendant les moments compliqués, il a maintenu le cap mental du groupe et on va pouvoir construire sur cela", expliquait le mentor des Templiers.

Nouveau rôle

"C’est un rôle nouveau pour moi. On m’a souvent uniquement demandé de me concentrer sur moi, mon scoring et ma création dans le jeu. Depuis les équipes jeunes, je n’ai plus vraiment été le leader de l’équipe. J’ai tenté de faire de mon mieux. On vit un moment compliqué avec toutes ces blessures. Je l’ai déjà vécu, malheureusement, lors de plusieurs saisons précédentes et je tente d’aider et de faire passer ce cap à mes jeunes coéquipiers qui sont peut-être un peu perdus. Mais on va rester solidaires", assure encore le meilleur marquer haneffois de ce week-end.