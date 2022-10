Haneffe explose Hamoir en P3

Maintenant, sans leur coach et donc dirigés par le capitaine Lejeune, les Rats allaient avoir le bon goût de bien finir le quart (10-18) et de faire jeu égal pendant toute la première période. Avec Louis et Artus en verve pour signer un deuxième acte correct (36-33), Hamoir n’allait tout de même pas réussir à faire mieux qu’à limiter la casse. Car, avant, on a vu un Haneffe juste décoiffant avec le tandem "R2" Kerkhofs-Stassen s’en donnant à cœur joie. "Super match et bonne réaction suite à la défaite de la semaine dernière", soulignait le coach Stouvenakers. "Le groupe a directement imposé son intensité en défendant parfaitement. Le match était joué après 15 minutes et la gestion de Denis et Stassen a été parfaite. On a connu une grosse réussite à distance avec 14" triples "mais on regrettera évidemment les blessures de Pierre et Peleeheid."