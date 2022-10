Chez les hommes, Maxime Delvoie, Antoine Senard et Ruben Querinjean, double champion de Belgique de cross court, l’ont emporté. "Si Ruben est affilié au Waco, Antoine et Maxime portent les couleurs de Seraing mais, tous les trois, sont des partenaires d’entraînement, explique Thomas Vandormael. Ils auraient pu venir au Waco cette saison mais Seraing a essayé de les garder, ce que j’ai accepté sans aucun problème. Au niveau symbolique, c’est pas mal de remporter cette première épreuve." D’autant que la Team Rock’N Run ne partait pas avec les faveurs des pronostics. En tête une bonne partie de la course, le Darin Club de Louvain n’a pu aller au bout en raison de la blessure de son dernier coureur Guillaume Grimard. "On attendait cette première course pour voir où on en est par rapport aux autres équipes, raconte Thomas Vandormael. Là, forcément, je suis très heureux. Les garçons ont très bien couru."

Chez les dames, le Waco a signé une première historique. Juliette Secretin, Charlotte Mouchet et Chloé Herbiet sont montées sur la troisième marche du podium . "Juliette, pour sa première année chez les juniors s’est distinguée. De son côté, Charlotte, championne de France du 1500 m, apporte son expérience alors que Chloé est en pleine forme. Les filles ont été longtemps en tête mais cela reste une très bonne performance", note Thomas Vandormael.

Chez les scolaires, Julie Scalais, Iris Theunis et Jeanne Schoder, toutes les trois affiliées à Hannut, ont terminé à une très belle troisième place..