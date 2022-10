Attention aux absences pour Thisnes

Verlaine parti en Australie et fêté comme il se doit dans les vestiaires de Vyle à l’issue de la rencontre est out jusqu’à la fin de la saison. Et l’infirmerie se remplit petit à petit. Heptia s’est blessé à l’entraînement et n’a pas participé à la rencontre, son remplaçant Mbarga a tenu soixante minutes avant de sentir une douleur à l’arrière de la cuisse, Vanderveck est toujours absent et pour Parthoens, les inquiétudes grandissent après que son genou ait lâché peu avant la mi-temps. "Il va falloir faire attention mais j’ai un groupe de qualité capable de remplacer les absences pour le moment", rassure le T1 hannutois.