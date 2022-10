Mais pour vivre ce derby alléchant, il faudra d’abord réussir l’exploit d’aller battre l’équipe B de Cointe dans sa propre salle. Une équipe solide été expérimentée avec d’anciens Haneffois (Mélon, Evrard, etc.) qui représente le seul adversaire ayant actuellement pris le dessus sur les Sucriers en match officiel. C’était en ouverture de la saison, sur le score de 64-49. Depuis, Wanze n’a plus perdu, ce qui a été le cas des Liégeois. C’est donc avec détermination et un certain esprit de revanche que les Rouges débarqueront ce soir pour tenter de rester en course pour soulever la coupe.