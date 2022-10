Volley-ball : Waremme - Guibertin, un derby wallon 1325 jours plus tard

Depuis, forcément, de l’eau a coulé sous les ponts. Guibertin a connu la relégation en Ligue B, alors que Waremme sort de deux saisons plus compliquées au sein de l’élite belge. De retour en Ligue A, les Brabançons restent sur un début de championnat excellent, avec une défaite sur le fil contre Roulers et une large victoire à Menen. "Cela ne m’étonne pas du tout, glisse Fred Servotte. Guibertin est une équipe qui respire les victoires depuis de nombreux mois. Ils vont arriver chez nous ultra-motivés et en pleine confiance."

De leur côté, les Hesbignons doivent réagir après leur première sortie ratée à Gand. "Tout se met en place petit à petit. On avance bien et on bosse dur aux entraînements, assure le T1 waremmien. On est prêt à aller au combat dans ce derby toujours très particulier. Pour moi, cela reste un match comme un autre même si cette rencontre est attendue par tout le volley francophone. Pour notre premier match à domicile, on ne pouvait pas faire mieux car il risque d’y avoir pas mal de monde."

Malisse de retour

La venue de Guibertin au Pôle ballons, ce sera aussi l’occasion de revoir Florian Malisse et Guillaume Dussart, deux anciens de la maison. Pour le premier cité, qui a quitté Waremme en 2021, il s’agira de son tout premier affrontement avec ses anciennes couleurs. "J’ai hâte de les revoir car ce sont deux très bons joueurs avec qui j’ai passé de beaux moments", glisse Fred Servotte.

Waremme Volley compte bien lancer sa saison à domicile de la plus belle des manières dans un Pôle ballons qui devrait être plein à craquer...1325 jours plus tard.