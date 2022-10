Vincent Destexhe (Jehay) arrête sa carrière : « J’ai tout donné »

On ne verra plus Vincent Destexhe sur les terrains de football. Le sympathique défenseur de Jehay met un terme à sa carrière, après avoir roulé sa bosse de nombreuses saisons en P1. "Avec l’arrivée de ma fille, j’ai envie de prendre davantage de temps pour ma famille, dit-il. Et puis, depuis deux saisons, je sens que mon corps me lance des signaux. Je n’ai jamais connu de blessure, sauf depuis quelques mois. Il est temps de tourner la page."