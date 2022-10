Owen Gilles, nouvelle réussite pour le centre de formation de WBO

On sait que Laurent Mievis aime bien oser avec la jeunesse et à une nouvelle reprise, le coach mosan a eu le nez fin avec le jeune Owen Gilles. À seulement 17 ans, le frère d’Ethan a débarqué pour la première fois en équipe adulte avec le statut de titulaire. Et demandez à Eddy Van Roosendael ce qu’il pense de la prestation du milieu de terrain, il n’en dira que du bien. Une nouvelle trouvaille donc pour les "P’tits Bleus" qui vont beaucoup mieux depuis trois semaines. "La victoire était obligatoire, et nous avons bien assuré, sourit le jeune médian. Mon frère m’avait prévenu de la différence physique entre les jeunes et la P3 et je confirme, c’est impressionnant (rires). Je me suis fait retourner à quelques reprises… "