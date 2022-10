Khaldi Fares, déçu mais confiant pour la suite avec Amay

Pour l’étudiant en deuxième année à l’Université de Louvain, il est temps que cette spirale négative s’arrête. C’est d’autant plus important qu’il apprécie le club mosan. "Ce qui m’énerve, c’est qu’en réalité, tout se passe bien. On a un bon groupe, je viens avec plaisir aux entraînements et aux matchs évidemment. Tout se passe bien avec tout le monde. On respecte bien les engagements pris en début de saison. Mais c’est décevant car les résultats ne suivent pas, nous ne sommes pas à notre place vu le potentiel de l’équipe. Personnellement, ce qui est peut-être compliqué, c’est qu’on me trouve moins facilement quand je ne joue pas avec Erwan (Philouze). On se connaît depuis deux ans, on joue ensemble dans l’équipe universitaire, les automatismes sont là. Mais, rassure-t-il , je suis certain que nous allons y arriver."