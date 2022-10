Huy devient une vraie muraille

Plus que jamais, Huy constitue la très belle surprise de ce début de saison en D3 ACFF B. Les hommes de Manu Papalino n’ont plus perdu depuis le 11 septembre dernier. Samedi, ils ont d’ailleurs signé un exploit retentissant en battant Rochefort. "Pourtant, c’est sans doute la rencontre où j’ai eu le plus de boulot à accomplir, explique Florent Marly, le gardien hutois. On a subi toute la rencontre mais, une fois de plus, on a démontré que Huy avait du caractère pour s’en sortir. Notre force, c’est le collectif."