De grands changements au sein du staff de Stockay B

Mais le plus grand des changements se trouve encore plus en interne. Pierre Destexhe va en effet faire un pas de côté, Jean-Marc Maréchal devient donc T1 principal avec, pour adjoint, Johan Ancia. "Pierre souffre du genou depuis des années, souligne l’entraîneur. Il va se faire poser une prothèse en décembre. Johan s’est proposé et je trouve l’idée géniale car en plus de ses qualités de portier, il va amener un vécu de joueur après des passages en promotion ou encore en D3. "

Tous ces changements ont eu lieu après une réunion de crise le lundi.

"On voulait partir, mais la direction a refusé. Marc Grosjean est venu faire un tour dans le vestiaire et a expliqué que si la mentalité n’était pas là, il ne fallait plus venir. Je pense qu’il y a eu un déclic."

Dans tous les cas, la victoire face à un concurrent dimanche le prouve. Les têtes ne sont plus baissées en cas de but encaissé et surtout, les joueurs s’encouragent à nouveau. La route est encore longue pour rejoindre le top 5 mais au vu des qualités du noyau, rien n’est véritablement impossible.