Burdinne: plutôt rouge que bleu

Pire encore, cela fait trois semaines consécutives et ce pour la deuxième depuis le début de cet exercice, que le noyau de Jean-Christophe Piccart ne parvient pas à rester au complet. "Depuis notre premier match, j’ai aligné 27 joueurs différents, s’exclame le T1. Je dois dès lors, remodeler l’équipe sans cesse et cela signifie que nous n’avons aucune stabilité et un manque réel d’automatisme. S’en suit une perte de confiance… Cela devient une gestion personnelle. On peut les mettre dans les meilleures conditions possibles qu’il y a à nouveau un hic. Il y a un problème chez nous et j’en suis bien conscient, mais ils doivent aussi réagir car ça ne peut plus durer. Si on ne termine pas les rencontres à onze en P2, on va encore souffrir. Puis, évoluer avec moins de joueurs rend les efforts plus conséquents et la fatigue s’accumule. Et donc, en fin de match, nous manquons de lucidité dans nos relances. Ce qui crée des occasions pour nos adversaires."