Braives et Verlaine B cousins germains

Un est invaincu, l’autre n’a toujours pas vaincu. Braives et Verlaine B ne pouvaient pas se quitter autrement que sur un partage ce dimanche. Le septième déjà pour les Taureaux qui se sont également inclinés à quatre reprises. Un nombre de défaites égal au nombre de matchs nuls de… Braives. Des statistiques qui permettent donc aux Sang et Or d’être la seule équipe invaincue de P2A. « Oui c’est bien mais nous avons à chaque fois mené avant d’être rejoints. Avec des succès à la place, nous serions premiers avec cinq points d’avance » pestait Jofray Hella. Des sommets du classement dont Verlaine B est bien loin.