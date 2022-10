Anthony Bertels, l’infatigable moteur de Vyle-Tharoul

Et un des symboles de ce renouveau n’est autre qu’Anthony Bertels. Le latéral droit a suivi Pierre Genard dans son projet sur le long terme et le moins que l’on puisse dire, c’est que son choix a été le bon. Décisif sur le but égalisateur suite à une énième percée sur son aile, le défenseur s’est montré impérial défensivement, avant d’offrir le centre qui a provoqué le penalty sur Bonanno.

" C’est ma spéciale, sourit l’ancien joueur de La Clavinoise ou encore Templiers-Nandrin. J’aime partir sur mon pied droit, déborder, faire une feinte de frappe et centrer. Ici, ça fait plaisir. J’ai de la chance car c’est un gros match et on est évidemment plus heureux quand cette phase fonctionne dans des conditions pareilles.

« On veut vraiment s’amuser »

Avalant les kilomètres tel un marathonien, le Condrusien est bien préparé cette saison. Et même s’il a ressenti "quelques crampes en fin de rencontre, le point pris face à l’ogre thisnois fait oublier toutes les douleurs." On peut en effet dire que c’est un très bon point même si la saison est encore longue. On reste accroché, l’objectif est de jouer le plus haut possible sans se mettre la moindre pression. On va essayer de s’amuser et on regardera par après où ça nous emmènera. "

Car à quelques longueurs de Strée et de leur adversaire du week-end, les Verts ont prouvé qu’ils avaient le niveau et le rythme pour tenir sur la distance. Et comptez sur Pierre Genard pour maximiser les chances de son groupe qui réussi un invraisemblable exploit quand on sait que les joueurs n’évoluent ensemble que depuis quelques semaines seulement.