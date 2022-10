Wanze/Bas-Oha (P1) : Et Noah Tombal à pic

Un sentiment amplifié par les nombreuses années passées dans les équipes d’âge des Sucriers . "Je suis ici depuis les U6. Je suis, comme d’autres, un enfant du club" sourit celui qui a côtoyé des Moureaux, Beaujean et autres Mottet pendant sa formation.

Et si le milieu de terrain ne s’est pas montré décisif, il a multiplié les courses et les appels. Dans un rôle particulier où il devait aller prêter main-forte à Neerdael lorsque son équipe avait le cuir. "Ma position était un peu différente que d’habitude mais quand on est milieu on doit savoir jouer partout autour. Puis j’étais attaquant auparavant, ça m’a aidé" tenait à nuancer le joueur de 17 ans. Spectateur de l’action qui amène le but libérateur d’Adam, Noah Tombal n’en a pas moins profité. "L’ambiance sur le terrain à ce moment-là est incroyable même si on n’a pas contribué à l’action."

« Je profite juste de l’instant

Entre les lignes, on le comprend, le jeune local en redemande. "Je ne sais pas du tout ce qui m’attend. Je ne m’étais même pas entraîné avec la P1 donc je profite juste de l’instant. La suite, on verra. Ce n’est pas à moi de décider. Mais ça reste plaisant de découvrir ce noyau surtout que je connaissais plusieurs têtes" concluait Noah Tombal.

Des têtes bien connues qui permettent d’ailleurs à Wanze/Bas-Oha de signer un magnifique début de saison. Alors pourquoi se priver d’un autre jeune bleu?