Après quelques minutes de jeu, on pouvait sentir que la journée n’allait pas être de tout repos pour Thisnes. Entre approximations et duels perdus, les dix premières minutes sont à l’avantage des locaux. Et pourtant, les deux gros faits de la première période sont dans le rectangle de Vyle-Tharoul. Sur un corner de Mathieu Belme, Benjamin Petit reprend la balle au premier poteau. Mais une main flagrante, hormis pour l’arbitre de la rencontre, empêche le cuir de rentrer dans le goal. La frustration d’un but "retiré" ne dure que quelques minutes. Landrain, lancé en profondeur sur un caviar de Vandenberg. s’offre une pichenette sur Thewis pour ouvrir le score sur un temps fort thisnois.

Dès lors, les troupes de Pierre Longueville vont contrôler la possession, celles de Pierre Genard, elles, les occasions. Mais Benoit Daniel, on ne sait trop de quelle manière, détourne miraculeusement les tentatives de Bonanno. Le tempo de la rencontre est plutôt élevé et la fine pluie qui s’abat sur la rencontre à l’heure de jeu n’empêche pas aux nombreux spectateurs présents pour la rencontre d’apprécier la lutte tactique entre les deux coachs. Et si Keita, à deux reprises, a l’occasion d’égaliser, c’est finalement sur un débordement de Bertels, suivi d’un centre au deuxième poteau, que Bonanno se fait rentrer dedans (fautivement ?) par Landrain. L’attaquant arrive cette fois-ci à tromper le portier hannutois d’un contre-pied rempli de sang-froid.

Et si les dernières minutes sont plus tendues suite au contexte de la rencontre, le partage est finalement plutôt logique. Thisnes aurait pu l’emporter sans ses nombreux ratés lors de la dernière passe. De son côté, Vyle-Tharoul a montré de la sagesse et surtout l’envie de se dépasser, nécessaire pour réaliser de grandes choses.

Arbitre: Claude Tchongom.

Cartes jaunes : Mbarga, Guillen, Dierickx, Bonanno, Meiresonne.

Buts : Landrain (0-1, 23e), Bonanno sur pen (1-1, 88e).

VYLE-THAROUL : Thewis, Bertels, Dupont (81e Boccar), Meiresonne, Bonanno, Luca (75e Coulée), Maclot, Perez (72e Keita), Marloye, Pessotto, Debens.

THISNES : Daniel, De Vierman, Belme, Guillen Gonsalez, Parthoens (46e V. Petit), Adam, Verlaine (65e Kipoy), Mbarga (59e Dierickx), Landrain, B. Petit, Vandenberg.