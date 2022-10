Verlaine arrache un partage en fin de match

Après le repos, les deux formations se neutralisent et c’est seulement à dix minutes du terme que Verlaine va se montrer à l’offensive mais Rico-Garcia va repousser ce premier assaut. Après une deuxième tentative avortée deux minutes plus tard, la troisième sera la bonne. Louis Jamar récupère un ballon qui traîne dans le rectangle disonais et ponctue l’action par le but égalisateur à cinq minutes du terme (1-1).

Une ultime possibilité disonaise verra le tir à la retourne de Kissima Mara passer juste au-dessus du but adverse. "Mon groupe s’est bien relevé et n’a pas tendu l’autre joue après la claque de la semaine dernière, comme je l’avais demandé. J’ai senti de la frustration dans le groupe après la rencontre et c’est positif. Il y avait la place pour faire un meilleur résultat mais on aurait aussi pu tout perdre sur la fin, ça s’est joué sur des détails. C’était un match au sommet et on constate que Dison rivalise avec les ténors", livre Christophe Kinet, le T1 disonais.

Arbitre: M. Delaye.

Cartes jaunes: Palm, Legros, Meunier, Godard ; Tchamdjou Mbieuleu, Ramadani, Temou.

Buts: Akdim (1-0, 36e), Jamar (1-1, 85e).

DISON: Rico-Garcia, Clerbois, Schillings, Mara, Manfredi, Teruel (36e Palm), Demarteau (90e +2 Manchigov), Meunier, Godard (83e Leers), Akdim (78e Binot), Legros.

VERLAINE: Dengis, Dago Y Rodrigo, Debra, Van Hove, Choukri, Feugna Temou, Barry (65e Chubaka), Gilsoul (70e Reciputi), Jamar, Tchamdjou Mbieuleu (54e Gosselain), Ramadani (46e Doyen).