Un triplé de Santoro fait rire Amay

C’était une rencontre à six points et Amay l’a parfaitement négociée. Ce qui ne fait pas les affaires de la Clavinoise désormais repoussée à cinq longueurs de la première place non descendante. Les deux équipes abordent la rencontre avec de bonnes intentions, mais avec la descente c’est Amay qui porte le danger devant Gielen qui repousse un premier essai de Santoro dès la 4e et qui voit ensuite Amanaki, seul devant Delhaise replié sur la ligne, frapper hors cadre. Les visiteurs profitent ensuite d’une relance approximative de la défense visitée pour ouvrir le score. Amanaki est au centre et Santoro, d’une tête décroisée, à la conclusion.