Surprise: Marc Grosjean quitte Stockay pour aller coacher Deinze !

Grosse surprise pour Stockay. Marc Grosjean s’en va déjà. Après coaché les Stockalis fin de saison passée et avoir endossé le rôle de directeur technique au club, il a décidé d’aller coacher Deinze en D1B carrément. Étonnant quand on sait que le Sprimontois avait décidé d’arrêter le coaching. "Je confirme, dit le président Dalla Costa. Mais c’est un tout autre challenge. C’est comme un frère pour moi. Donc, je respecte son choix. Je ne me sens pas du tout mal pris… "