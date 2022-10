Le buteur qui a fait les belles heures d’Engis et qui évoluait la saison dernière du côté de Tilleur Saint-Nicolas n’a rien perdu de ses qualités dans les seize mètres adverses. Une tête décroisée, une "Madjer" et une frappe tendue décrochée sans une once d’hésitation ont constitué le joli bouquet de roses plantées dans le carré vert clavinois. "J’attendais ce moment-là depuis longtemps, confiait Paolo. Arrivé à la Gravière durant l’été, j’ai bien débuté la saison puisque j’ai inscrit le premier but de notre victoire face à Huccorgne. puis j’ai malheureusement été suspendu et blessé, ce qui a contrarié mon premier tiers de championnat."

Et Amay a souffert de l’absence de son désormais meilleur buteur. "Inscrire un triplé, c’est évidemment du bonheur et prouve que je revis. Je pense surtout à l’équipe et au club au soir de cette victoire. Tout le monde est à féliciter car c’était une rencontre à six points et nous l’avons négociée de la meilleure des façons." Du coup, Amay se donne un peu d’air au classement et surtout, fait le plein de confiance avant de jouer les Templiers, Huccorgne, Burdinne et autres Waremme. "J’espère que notre succès va constituer un déclic et que nous allons enchaîner les victoires après avoir enregistré plusieurs partages. Nous en avons les capacités car nous formons une belle équipe, poursuit le buteur. N otre ambition est bien évidemment de nous sauver mais pourquoi ne lorgnerions-nous pas sur la colonne de gauche ?" Un objectif réaliste puisque cinq unités séparent les Amaytois de la 8e place. Et avec un Santoro retrouvé, Amay peut à nouveau se mettre à rêver.