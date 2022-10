Randy Venner, le pari gagnant pour les Faimois

Une aubaine pour son équipe, qui n’a pas hésité à placer sa confiance en un médian offensif de retour après deux années loin des terrains. Un pari risqué que les sceptiques raillaient mais qui s’avère finalement être un choix payant. "Ce n’était pas évident au début parce que le coach ne me connaissait pas, explique le joueur de 29 ans. Il fallait donc que je lui montre mes qualités. Durant mes deux années sans football, je ne me suis pas relâché. J’ai continué à m’entretenir en jouant au mini-foot et en roulant à vélo. Je savais que la condition était toujours présente et que si je travaillais dur, j’aurais ma place dans l’effectif. "