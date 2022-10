Lucania, la trouvaille de Verjans

De fait, Lorenzo Lucania a sorti un bon premier match pour ses premières minutes en D2 comme titulaire et tout court d’ailleurs. Il aurait même pu être le héros du jour si sa frappe n’avait pas heurté le cadre du but adverse à 0-1. "Si c’est 0-2, je pense que c’est fini, assure le médian offensif waremmien capable de jouer court comme de jouer long et pas mal techniquement. Mais en seconde période, face à 9 en face, on a pourtant bien reculé même si, sur la fin, on peut aussi l’emporter. C’est le foot, il faudra aller chercher ces points-là ailleurs…"

Sans aucune forme de pression

Pas stressé pour un franc, ce Liégeois de 22 ans espère désormais avoir convaincu le coach. "Je ne suis pas stressé de nature et je ne l’étais pas non plus avant de commencer, assure-t-il. Que voulez-vous ? C’est dans ma nature, dans mes gênes. Si je suis content de moi ? À partir du moment où on fait match nul, je ne peux pas être totalement content. Mais si je dois me donner des points, je vais dire 6,5/10, pas plus. Je n’ai pas fait un mauvais match mais je n’ai pas tout réussi non plus. Je sais que j’ai encore une grosse marge de progression… "

Avec ce nouveau médian en plus, et en attendant des arrivées au mercato, Waremme a quelque part fait signer un nouveau joueur. Lequel sera bien nécessaire pour sauver le Stade de la D3 ACFF.