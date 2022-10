Arbitre: Dimitri Legros.

Cartes jaunes: Buzica, Marcuccio, Gauthier, Zadia, Jager, Amou Djaba.

Buts: Gauthier (1-0 et 3-2, 4e et 75e), Desmedt (2-0, 49e), Buzica (2-1 et 2-2, 67e et 70e).

WAREMME B: Vandevenne, Scalais, Winkelmann, Koener (67e Cheriet), Desmedt (61e Alardin), Reynders (77e Touri), Étienne (61e Amou Djaba), Palermo, Gauthier, Degembe, Baronheid.

SERAING ATHL.: Degeer, Zadia, Marcuccio (87e Barrie), Beaupain, Ngiambila, Jager (89e Delchambre), Chimento, Doudou, Buzica (78e Mlih), Dheur (78e N’Tsougan), Cotteleer.